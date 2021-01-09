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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

328 إصابة و13 وفاة بفيروس كورونا فى السنغال

السبت 09/يناير/2021 - 02:22 م
كورونا في السنغال
كورونا في السنغال
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، عن تسجيل 328 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 21 ألف حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الإذاعة السنغالية- أنه تم إجراء 2555 فحصًا، حيث تم تسجيل 328 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه تم شفاء 112 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 18128 شخصًا.

وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 459 حالة، وذلك بعد تسجيل وفاة 13 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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