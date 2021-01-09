محافظة مطروح تطلق مبادرة « احمي محافظتك بتراث بلدك »

أعلنت محافظة مطروح، اليوم السبت، إطلاق مبادرة " أحمي محافظتك بتراث بلدك " لتصنيع كمامات تمثل التراث البدوي المميز لأبناء مطروح وتسويقها للشباب.وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح إطلاق المبادرة تحت رعاية محافظ الإقليم اللواء خالد شعيب وذلك فى إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا وتفعيل الإجراءات الاحترازية.كما أعلنت الصفحة الرسمية للمحافظة أنه على من يرغب فى الاشتراك بالمبادرة تقديم النماذج اللازمة إلى مكتب نائب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان للعمل على تفعيلها.