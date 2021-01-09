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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على ضابط بحرى ميتًا فى البحر الغربى بين الكوريتين

السبت 09/يناير/2021 - 02:20 م
البحر الغربي بين
البحر الغربي بين الكوريتين
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، عن العثور على ضابط بالبحرية ميتًا بعد أن فُقد أثناء عمله على متن زورق دورية قبالة جزيرة بايك ريونج الغربية الحدودية مع كوريا الشمالية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن كبير ضباط الصف اختفى حوالي الساعة 10 مساء يوم الجمعة، في المياه الواقعة جنوب الجزيرة في البحر الغربي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أنه بعد ساعات من عمليات البحث، عثرت السلطات على الضابط في حوالي الساعة 10 صباح اليوم السبت حول النقطة التي اختفى فيها.

وجار نقله إلى ميناء في بيونج تايك، على بعد 70 كيلومترا جنوب سول، حيث توجد قيادة الأسطول الثاني للبحرية الكورية الجنوبية.

وقال ضابط في هيئة الأركان المشتركة- حسب الوكالة: "إن التحقيق جار لمعرفة التفاصيل الدقيقة مع ترك كل الاحتمالات مفتوحة.. ستتخذ البحرية الإجراءات اللازمة".

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها أبلغت الجهات ذات الصلة عبر خطوط الاتصال الدولية وبينها كوريا الشمالية، وجرت عمليات بحث واسعة للعثور على الضابط المفقود.

وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن الواقعة تُعيد إلى الأذهان حادث سبتمبر العام الماضي عندما فقد مسئول حكومي كوري جنوبي بالقرب من جزيرة يون بيونج الحدودية الغربية، وكان قد ضل طريقه إلى الجانب الكوري الشمالي من البحر الغربي، وعند عثورها على المسئول، أطلقت القوات الكورية الشمالية النار عليه حتى الموت.

وتعرض الجيش الكوري الجنوبي لانتقادات شديدة بسبب عدم تواصله بشكل مناسب مع كوريا الشمالية بشأن هذه القضية، الأمر الذي كان يمكن أن يمنع المأساة.

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