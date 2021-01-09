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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عزبة أبوعوف» بقت منتجع.. بورسعيد تحول أكبر منطقة عشوائية لقرية سياحية

السبت 09/يناير/2021 - 02:10 م
عزبة أبوعوف
عزبة أبوعوف
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، تحقيق طفرة كبرى في مجال الاستثمار السياحي باتت واضحة من المشروعات السياحية العملاقة والكيانات الاستثمارية غرب بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك 3 مشروعات سياحية تعتبر واجهة مشرفة لمحافظة بورسعيد من جهة الغرب، وهي (بورتوسعيد، تاون داون، تاور باي).

وأضاف الغضبان، خلال تفقده نموذجا للوحدات السكنية بمشروع "داون تاون"، أن هذه المشروعات تمثل إنجازا حقيقيا كونها ساهمت في تغيير خريطة بورسعيد، مشيرا إلى أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة بعد أن كانت تلك المنطقة واحدة من أكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبوعوف)، والآن يتم تحويلها إلى مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، والتي وفرت العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ودعمت القطاع السياحي بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة في بورسعيد والعمل على عودة اذدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن استغلال غرب بورسعيد في إقامة المشروعات السياحية الكبرى يساهم في الترويج للمحافظة، كما يمثل واجهة حضارية لمدخل بورسعيد الغربي أمام الزائرين، والذي يتواكب مع التطورات الكبيرة في العديد من القطاعات على أرض بورسعيد، بما يجعلها بداية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

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