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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

53462 إجمالى إصابات كورونا فى أفغانستان

السبت 09/يناير/2021 - 02:17 م
كورونا في أفغانستان
كورونا في أفغانستان
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سجلت وزارة الصحة الأفغانية، 84 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الإخبارية الأفغانية، اليوم السبت- أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 53 ألفًا و462 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 2279 حالة.

وأشارت إلى أن 300 حالة تماثلت للشفاء لتصل حصيلة المتعافين إلى 43 ألفًا و740 شخصًا.

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