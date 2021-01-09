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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إقرار معاش إصابة عمل للأطباء شهداء كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 02:30 م
حسين خيري، نقيب أطباء
حسين خيري، نقيب أطباء مصر
ولاء جمال
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التقى الأستاذ دكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، والدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، كلًا من اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء الكورونا، الذي يبلغ 80% من أجر التسوية التأميني، بناء على قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية، وبالتالي استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل.

وفي 30 مايو الماضي، صدر قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية، ما يتفق مع الأمراض المهنية بإصابات العمل طبقًا لقانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وبالتالي لا حاجة إلى أي تعديل تشريعي، وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقًا لهذا القرار (إصابة عمل)، حسب تأكيد اللواء جمال عوض.

وأكدت هيئة التأمينات، أن الحد الأقصى لمعاش الشهداء سيصبح من عام 2020، (5600 جنيه)، والحد الأقصى للمعاش للشهداء عام 2021، هو (6480 جنيهًا).

ويرجع ذلك إلى أن الحد الأقصى التأميني كان في 2020، (7000 جنيه) ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوي 5600 جنيه، ولكن الحد الأقصى التأميني زاد في 2021 إلى 8100 جنيه و80% منه تساوى 6480 جنيه.

وتحدد النقابة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي (لجنة الأمراض المهنية)، المستندات المطلوبة للعرض على لجنة الأمراض المهنية لبحث مدى اعتبار الحالة إصابة عمل، وذلك لإزالة أي غموض يعرقل الصرف ومنها المستندات الآتية:
- شهادة الوفاة.
- مسحة pcr
- تقرير طبي من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة.
- يتم عرض هذه الأوراق على لجنة الأمراض المهنية التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل
- يتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش الوفاة الطبيعية مضافًا إليه معاش الإصابة ويتم الجمع بينهم بدون حدود.

والنقابة بدورها تطالب أسر الشهداء بسرعة التوجه بالأوراق المطلوبة للهيئة العامة للتأمين الصحي (لجنة الأمراض المهنية).

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