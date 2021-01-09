855 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضحت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة و1422 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.وأشارت إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.