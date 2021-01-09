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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

855 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

السبت 09/يناير/2021 - 02:03 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
أ ش أ
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة و1422 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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