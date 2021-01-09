رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قصة صورة» لأسرة «الأبنودي» في صالون نجيب محفوظ

السبت 09/يناير/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
كان صالون الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ من أشهر الصالونات الأدبية التي جمعت عددا كبيرا من المثقفين وكبار الأدباء، وكان له دور كبير في إثراء المعرفة والأدب والثقافة، إذ كان يتناول العديد من المناقشات في مختلف المجالات، وأبرز القضايا التي كانت مطروحة وقتها، ونظرا لأهمية الندوات والمناقشات به، سرد الكاتب الصحفي إبراهيم عبد العزيز ذلك في كتابه "ليالي نجيب محفوظ في شبرد" عن منشورات بتانة 2020.

كان الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي أحد أبرز رواد صالون نجيب محفوظ، وفي إحدى المرات اصطحب زوجته الإعلامية نهال كمال وابنته آية الأبنودي، وتصوروا مع أديب نوبل، وبعد التقاط الصورة، طلب محفوظ من الأبنودي أن يحضر ابنته الأخرى "نور" في المرة القادمة حتى لا تشعر بالغيرة من أختها بعد أن تكبر.

وبالفعل اتجه الأبنودي واصطحب زوجته وابنتيه "آية ونور" إلى صالون نجيب محفوظ، والتقطوا هذه الصورة، والتي ظهر فيها أديب نوبل بجوار ابنتي الأبنودي، وعلى الناحية الأخرى تجلس نهال كمال، وتنظر للأبنودي مبتسمة، إذ كان يقف خلفهم.

موضوعات متعلقة

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة وتصفه بـ «الممثل السكران»

جريمة «الابن العاق».. قتل شقيقه وقيد والدته بسبب «تروسيكل» بالإسكندرية

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

الصور

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل والممثل السكران

صحفي إسباني لـ«الكابتن»: ريال مدريد يفاوض ليفربول رسميًا لضم صلاح

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
المزيد

الثقافة

«المصرية اللبنانية» تطرح «طوق الحمامة» في طبعةٍ منقَّحة مدقَّقة

معرض «مونوجرافيا» للفنانة وفاء ياديس «أونلاين»

يوسف فاخوري يرصد التاريخ الإنساني للسد العالي

«قصة صورة» لأسرة «الأبنودي» في صالون نجيب محفوظ