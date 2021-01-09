«قصة صورة» لأسرة «الأبنودي» في صالون نجيب محفوظ

كان صالون الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ من أشهر الصالونات الأدبية التي جمعت عددا كبيرا من المثقفين وكبار الأدباء، وكان له دور كبير في إثراء المعرفة والأدب والثقافة، إذ كان يتناول العديد من المناقشات في مختلف المجالات، وأبرز القضايا التي كانت مطروحة وقتها، ونظرا لأهمية الندوات والمناقشات به، سرد الكاتب الصحفي إبراهيم عبد العزيز ذلك في كتابه "ليالي نجيب محفوظ في شبرد" عن منشورات بتانة 2020.كان الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي أحد أبرز رواد صالون نجيب محفوظ، وفي إحدى المرات اصطحب زوجته الإعلامية نهال كمال وابنته آية الأبنودي، وتصوروا مع أديب نوبل، وبعد التقاط الصورة، طلب محفوظ من الأبنودي أن يحضر ابنته الأخرى "نور" في المرة القادمة حتى لا تشعر بالغيرة من أختها بعد أن تكبر.وبالفعل اتجه الأبنودي واصطحب زوجته وابنتيه "آية ونور" إلى صالون نجيب محفوظ، والتقطوا هذه الصورة، والتي ظهر فيها أديب نوبل بجوار ابنتي الأبنودي، وعلى الناحية الأخرى تجلس نهال كمال، وتنظر للأبنودي مبتسمة، إذ كان يقف خلفهم.