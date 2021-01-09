«إيجوث»: وضعنا خطة لمواجة الآثار السلبية لكورونا

كشف شريف البنداري رئيس شركة "إيجوث" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق عن تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 192 مليون جنيه خلال العام المالي 20192020 بتراجع كبير عن العام المالي السابق نتيجة أزمة كورونا.وأضاف رئيس شركة "إيجوث" في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه بالنسبة لموقف تطوير فندق شبرد التاريخي فإنه جار حاليا استخراج الرخص وفقا للتصميمات الجديدة للفندق.وأوضح البنداري أن تأثير فيروس كورنا ظهر على تراجع حجم الأرباح، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي والفندقي أكثر قطاع تضرر من أزمة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال لا تتجاوز 50% وفقا لتعليمات وزارة السياحة حيث تصل نسبة الإشغال الموجودة بسبب أزمة كورونا ما بين 17 إلى 20%.وأكد رئيس شركة إيجوث أن شركته وضعت خطة لتفادي الأثار السلبية لأزمة كورونا تتمثل في إجراء ترشيدات كبيرة للغاية للإنفاق بالإضافة إلى التوجه نحو السوق الداخلي من أجل تعويض خسائر السوق الخارجي، موضحا أنه تم توجيه قطاع التسويق للتركيز على أنشطة السوق الداخلي والتي تتمثل في اجراء رحلات داخلية بالتنسيق مع شركة مصر للسياحة وزيادة الإشغال في الفنادق من خلال السوق الداخلي بالاعتماد على فئات معينة مثل البنوك كون أن السوق الداخل يعد خط الدفاع الأخير.