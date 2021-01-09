اتفاق على زيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة بالبورصة

أكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هناك أزمات تواجه القطاع وتعمل اللجنة على حلها مع الجهات الحكومية.وأضاف الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أن اللجنة عقدت اجتماعًا منذ شهر مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصا للنمو والتوسع باعتباره قطاع مهما، ويخلق فرص عمل لائقة للشباب والمرأة المصرية، متابعا أن اللقاء أسفر عن أنه سيتم إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل جميع مشاكل المتعثرين في القطاع، مضيفًا أن رئيس البورصة أكد على أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورة القيد والدخول في البورصة المصرية لضمان أخذ التمويل اللازم من الجهات الحكومية المختصة.وأشار الشافعي إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أرسلت خطابا لجميع شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالجمعية تحسهم على التسجيل بالبورصة المصرية، لأن الشركات المقيدة تستفيد بمعامل خصم أقل من الشركات غير المدرجة، وتسهيلات الشركات المدرجة تكون ممنوحة ببعض الامتيازات عن الأخرى.ومن جهتها، قالت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه بعد لقاء رئيس البورصة، من المتوقع زيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل، وذلك للحصول على الامتيازات التي تمنحها البورصة للأعضاء من فرص التمويل، وحل أزمة تسويق المنتجات لبعض الشركات.وفي نفس السياق، أكدت وزارة التعاون الدولي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري للأعمال التجارية المحلية والعالمية، وكجزء من سرد الشراكات الدولية، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليًا الغالبية العظمى بنحو 90% من إجمالي المشروعات في مصر، الأمر الذي يعني أنها توظف 75% من إجمالي القوى العاملة المصرية.وتابعت: "مع ذلك، وفي ظل جائحة كورونا، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للأزمات، حيث توصل أحد التقارير إلى أن أكثر من 60% من تلك المشروعات تُضطر إلى الإغلاق المؤقت بسبب نقص الطلب والانخفاض المفاجئ في الإيرادات، فضلًا عن انخفاض حجم العمالة، لذا يعد الحصول على التمويل والموارد في ظل بيئة صديقة للأعمال تحديًا محوريًّا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ولذلك عملت الوزارة على التركيز من أجل الاستفادة من القوة الكامنة في المشروعات الصغيرة، على ثلاثة محاور رئيسة، هي تعزيز مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو من خلال التحول الرقمي للاتساق مع الوضع الطبيعي الجديد؛ وتمكينها لتصبح أكثر استدامة وتنافسية".واستطردت، أنه في عام 2020، تمكنت الوزارة من توفير تمويل تنموي قيمته 457 مليون دولار للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال صندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي وألمانيا، ومن أجل تشجيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالشمول التكنولوجي وتوسيع نطاق تأثيرها، يوجد حاليًا 34 مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال وبتمويل تنموي إجمالي قدره 1.014 بليون دولار، كما حصل بنك الإسكندرية على تمويل من المنحة السعودية لصالح دعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الحرف اليدوية، ليستفيد من المنحة 1،475 شخص، منها 30% للمؤسسات المملوكة للنساء و45% للمؤسسات التي يملكها أشخاص دون سن 35 عامًا؛ كما تهدف المنحة إلى إحياء الحرف اليدوية المحلية وتنشيط الاقتصاد الحرفي الجديد، الذي ازداد أهميته في مواجهة الطلب العالمي المتزايد على منتجات حرفية عالية الجودة، منتجة بطريقة مستدامة.ووقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا اتفاقات قروض مع عدة بنوك في مصر لتقديم قروض للشركات المحلية كجزء من استجابة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمبادرة "حزمة التضامن" وإنعاشها؛ ومن شأن حزمة الاستجابة المشار إليها أن توفر السيولة المطلوبة بشكل عاجل ورأس المال العامل وإعادة هيكلة الميزانية العمومية وتمويل التجارة ودعم البنية التحتية.ودعمت الوزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج Star Venture لتبني الابتكار وريادة الأعمال وتطويرها. ويعد Youspital أحد المشاركين في برنامج التسريع، وهو بمثابة منصة حجز في مجال الرعاية الصحية المخفضة التي يستفيد منها المواطنون المحرومون أو غير المؤمن عليهم. وقد أُطلِق مؤخرًا خط ساخن مجاني لتقديم الاستشارات الطبية بشأن فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى الزيارات المنزلية لإجراء الاختبارات المعملية.