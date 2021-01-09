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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

نشأت مرسي: إعادة هيكلة مالية وفنية وإدارية لشركة مصر للأسمنت المسلح

السبت 09/يناير/2021 - 01:57 م
المهندس نشأت مرسي
المهندس نشأت مرسي
أسامة الشندويلي
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كشف المهندس نشأت مرسي الرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت المسلح التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تستهدف زيادة حجم الأعمال خلال العام المالي 2021 2022 إلى 3 مليارات جنيه ويزيد حجم العمل بالشركة خلال 3 سنوات قادمة إلى 5 مليارات جنيه.

وأضاف مرسي في تصريحات لـ«الدستور» أن الشركة تستهدف الاستفادة من الطاقات البشرية والمعدات الموجودة فيها كما تعمل الشركة على إنهاء الأزمات التمويلية بالمشروعات والتواصل مع العملاء لإنهاء الأزمات المشتركة، وذلك عن طريق خطة هيكلة جديدة لمواقع التنفيذ.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة حجم العمل المتاح بالمشروعات القومية لاسيما مشروعات البنية التحتية لما تتميز به الشركة من مقومات للتميز في هذه المناقصات.

وأكد أن المحور الثالث في خطة الشركة هو إعادة هيكلة مالية وإدارية وفنية لكافة مواقع الشركة للنهوض بها والاستفادة من أقصى طاقات الشركة الموجودة وتطويرها.

وأوضح أنه سيتم العمل علي تطوير الورش الإنتاجية في الشركة ومحطات الحلقات الخرسانة، وكذلك ورش الألومنيوم والنجارة وتصنيع المنتجات الخرسانية بكافة أنواعها للاستفادة من العمالة المدربة بالشركة وزيادة إنتاج هذه الصناعات يؤدي إلى توفير التمويل اللازم لهيكلة المعدات وتطويرها.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على استمرار الدورات التدريبية المستمرة للعمالة في كل تخصص، وكذلك في التدريبات التحويلية للوظائف المختلفة.

وأشار إلى وجود دعم كبير للغاية من المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير للمساهمة في حل الأزمات التي تواجه الشركة وتوسع حجم أعمالها.

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