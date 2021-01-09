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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«دمياط للحاويات»: 1.357 مليار جنيه إيرادات الشركة خلال العام

السبت 09/يناير/2021 - 01:53 م
دمياط للحاويات
دمياط للحاويات
أسامة الشندويلي
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كشف اللواء بحرى علاء محمد إبراهيم أحمد، الرئيس التنفيذى لشركة دمياط لتداول الحاويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن نتائج الأعمال أظهرت تحقيق إيرادات خلال العام للشركة بنحو ١٫٣٥٧ مليار جنيه مقابل ١٫٦١٢ مليار جنيه فى العام السابق، بينما بلغ صافى الربح مبلغ ٧٧٥ مليون جنيه مقابل ١٫١٥٧ مليار جنيه فى العام السابق.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أنه قد تم تداول ١٫١٤٦٫٠٥٢ حاوية مكافئة مقابل ١٫١٥٣٫٩٢٣ حاوية مكافئة فى العام السابق بنسبة ٩٩٪ من المقارن، وهذا الانخفاض جاء نتيجة تنفيذ مشروع عملاق وهو تدعيم أرصفة الحاويات، وزيادة الأعماق بجوارها إلى ١٧ مترًا، حتى تستطيع استقبال سفن الحاويات الكبيرة الموجودة فى السوق الآن، واستقطاع نحو ٣٥٪ من طول الرصيف وفقًا للبرنامج الزمنى لمراحل تنفيذ المشروع فضلًا عن انخفاض فى حجم الطلب على السلع والخدمات لبعض الأنشطة، والناتج عن لجوئها لظروف الإغلاق الجزئى أو الكلى بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها على حجم التجارة الخارجية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للخطط المستقبلية للشركة فى مجال المنافسة والتوسع والنمو والتطوير، فإنه سيتم العمل على تدعيم أرصفة الحاويات الحالية، وكذا أرصفة ٦،٥ وتأسيس وتجهيز ساحات إضافية، لما لهذا المشروع من أثر إيجابى نحو دفع فرص الشركة فى التوسع والنمو والتطوير وتدعيم المركز التنافسى لها، وزيادة فى حجم حصتها السوقية.

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