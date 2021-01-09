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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«شباب الشرقية» تعلن تفاصيل مسابقة «الابتهال والإنشاد الديني» أونلاين

السبت 09/يناير/2021 - 01:53 م
الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة
سارة الوردانى
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أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى حرص المديرية على تعظيم الاستفادة من دور المنصة الإلكترونية بها في تقديم الأنشطة المتنوعة وخلق روح التنافس بين الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع وصقل مواهبهم، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالإعلان عن تنظيم مسابقة دينية إلكترونية في (الابتهال والإنشاد الديني) أون لاين، خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري وعلى مدار يومين.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المشاركة في المسابقة ستتم من خلال برنامج. Microsoft terms وسيتم تنظيم قرعة علنية بمديرية الشباب والرياضة من خلال بث مباشر لإعلان نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين ومنح الفائزين الأوائل بالمسابقة جوائز مادية وشهادات تقدير، مشيرًا إلى أن شروط مسابقة (الابتهال والإنشاد الديني) تتمثل فى أن يكون المتسابق عضو مركز شباب ومسدد اشتراك العام المالي 2020-2021، وأن يكون المتسابق ضمن المرحلة العمرية 18-35 سنة.

والمشاركة في مجال واحد فقط، ويستبعد الفائزين على مستوى المحافظة في العام المالي 20192020.

وتقوم إدارة الشباب الفرعية بتصعيد الحاصلين على أعلى الدرجات بواقع عدد ٢ مشارك في مسابقة الابتهال و٢ مشارك في مسابقة الإنشاد الديني للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى المحافظة 2020 2021.

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