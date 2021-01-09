مرصد الأزهر: الحرية الدينية أحد أهم المبادئ التي أقرَّها الإسلام (فيديو)

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الحرية الدينية أحد أهم المبادئ التي أقرَّها دين الإسلام الحنيف بوضوح في قول الله تعالى ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، وذلك قبل أن تفطن المنظمات الدولية إلى أهمية إطلاق مفهوم الحريات.جاء ذلك في التقرير المصور الذي أصدره المرصد، اليوم السبت، بـ12 لغة تحت عنوان «الحرية الدينية.. مبدأ إسلامي أصيل»؛ وذلك في إطار سلسلة الإصدارات المرئية التي ينشرها المرصد باللغة العربية واللغات الأجنبية.كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد أكَّد - في كلمته خلال مؤتمر «الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل» - أن الإسلام ينبِّهنا إلى «حق أصيل فطر الله الإنسان عليه، وهو حق الحرية والتحرر من الضغوط، وبخاصة ما يتعلق بحرية الدين والاعتقاد والتمذهب»، وأن النصوص الدينية قد أسَّست لحق الحرية والتحرر.