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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ما هي البدائل المتاحة لترامب عقب إغلاق حسابه نهائيا على توتير؟

السبت 09/يناير/2021 - 01:47 م
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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عقب وقف موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا تحسبا لخطر التحريض على العنف، خرج ترامب معلنا اللجوء إلى بدائل أخرى.

وقال ترامب إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة، لافتا إلى أنه يتفاوض مع مواقع أخرى مختلفة، وسيعلن ذلك قريبا.

وتوجهت الأنظار إلى تطبيق بارلر الذي يستعمله العديد من مناصري الرئيس، وهددت شركة ابل عملاق التكنولوجيا، بإلغاء تطبيق بارلر المشابه لتويتر ويحظى بشعبية بين مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته.

كما أعلن موقع اسبيكتور انديكز المتخصص بمتابعة الأخبار التقنية، أنه تمت إزالة بارلر من متجر جوجل بلاي.

جاء ذلك بعدما تصاعدت وتيرة الخلاف بين تويتر وترامب، فبعد أن علق موقع تويتر حساب ترامب الشخصي نهائيا، لجأ الأخير إلى نشر سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي المخصص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليقوم تويتر بإزالة التغريدات سريعا.

وأوضح الموقع أن استخدام حساب آخر في محاولة إلى الالتفاف على حساب تم سابقا تعليقه هو أمر مخالف للقواعد، وفقا لوكالة فرانس برس.

من جانبه، اتهم ترامب تويتر بالتآمر لإسكاته، معتبرا أن تويتر ذهب بعيدا في حظر حرية التعبير، قائلا "هذا المساء، قام موظفو تويتر بالتنسيق مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي بإزالة حسابي من منصتهم لإسكاتي أنا وأنتم الـ75 مليونا من الوطنيين العظيمين الذين صوتوا لي".

واتهم المنصة بالترويج لليسار الراديكالي حيث يسمح لأكثر الأشخاص شراسة في العالم بالتحدث بحرية مطلقة.

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