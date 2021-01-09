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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

للأسبوع الثالث.. تطهير وتعقيم مدينة النجيلة وتوزيع 19 ألف كمامة

السبت 09/يناير/2021 - 01:44 م
تطهير وتعقيم مدينة
تطهير وتعقيم مدينة النجيلة وتوزيع 19
ياسمين شعيب
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قال مطير عمران أحد أبناء مدينة النجيلة، إنه للأسبوع الثالث على التوالي قام شباب مبادرة شباب النجيلة للتوعية ضد مخاطر كورونا، بتطهير مدينة النجيلة بالكامل، وذلك بالجهود الذاتية.

وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تم أيضا تطهير المساجد ومستشفى النجيلة المخصصة للعزل من الخارج بالإضافة إلى الوحدة الصحيه وسوق الخضار وسوق المواشي والشوارع الخلفية حتى مداخل العزب.

وأضاف أن جاء ذلك بمشاركة 6 سيارات نصف نقل، حيث إن كل سيارة تسع طن مياه ومزودة بموتور رش بالإضافة إلى 2 جرار زراعي يحمل 8 أطنان مياه لاستخدامه عند الحاجة وسيار مواد التعقيم والكلور.

واشار إلى أن شارك في عملية التطهير والتعقيم أكثر من 20 شابا من أبناء النجيلة، مؤكدا أن المبادرة مستمرة حتى القضاء على فيروس كورونا، موضحا أنه تم توزيع أكثر من 19 ألف كمامة مجانا على الأهالى فى الأسواق والمساجد.

وتابع حمودة صالح أحد منسقي المبادرة، أنه بعد إطلاق المبادرة زاد الوعي لدى مواطني النجيلة، وأصبح معدل الإصابات بكورونا في انخفاض، مؤكدا أنه تم توفير 20 أسطوانة أكسجين للعزل المنزلى تصرف مجانا للمصابين بعد التأكد من وجود تقرير الطبيب.

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