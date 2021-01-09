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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة إندونيسية انقطع الاتصال بها

السبت 09/يناير/2021 - 01:44 م
العثور على حطام يُعتقد
العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة إندونيسية
وكالات
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قالت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة سريويجايا إير انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم السبت، في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكرت خدمة فلايت رادار 24 لتعقب الطائرات على تويتر أن طائرة الرحلة إس.جي182 نزلت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي أربع دقائق من الإقلاع.

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة

التي تقل أكثر من 50 شخصا هي من طراز بوينج 737-500 ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.

وذكرت شركة الطيران الإندونيسية سريويجايا إير في بيان أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.

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