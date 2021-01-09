وفاة مدير عام الشئون الإدارية فى كفر الزيات بكورونا

توفي حمدى جامع، مدير عام الشئون الإدارية بمجلس مدينة كفر الزيات سابقًا ورئيس المجلس المحلي الشعبي لقروي الدلجمون، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.كان جامع قد شعر بآلام حادة وارتفاع بدرجة الحرارة وساءت حالته وتم نقله إلى مستشفى كفرالزيات العام وحجره داخل العناية المركزة بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا، حتى لقى ربه اليوم، وسوف يتم تشييع جنازته اليوم بقرية الدلجمون مركز كفرالزيات عقب صلاة العصر.