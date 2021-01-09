3 كراسي ودراجة بخارية ومساعدات مالية لذوي همم وحالات إنسانية بالمنوفية

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم 3 كراسي ودراجة بخارية وسماعة أذن، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ومساعدتهم على سهولة الحركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.وفي ذات الإطار، وافق محافظ المنوفية على صرف إعانة مالية لمواطن "كفيف" يقيم بقرية "أجهور الرمل" في قويسنا، ويعاني من ضمور بالشبكية ومتزوج ويعول أسرة وظروفه الاجتماعية صعبة وليس لديه أي مصدر دخل، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ اللازم نحو إمكانية صرف معاش تكافل وكرامه له.واستجابة لما نشر على مواقع إخبارية، وافق المحافظ على صرف إعانة مالية لشاب من ذوي الهمم يبلغ من العمر 18 عامًا بمركز أشمون، حيث أنه يعمل بمحطة وقود لمساعدة والدته في تحمل أعباء الحياة المعيشية نظرًا لوفاة والده، أيضا على صرف مساعدة مالية لمواطن بناحية دلهمو أشمون نظرًا لظروفه الصحية والاجتماعية ومساعدته على تحمل تكاليف العلاج، حيث أنه يعانى من إعاقة بالساق ويعول أسرة، كما أمر المحافظ بصرف إعانة فورية لمواطن كفيف بناحية الروضة ببركة السبع يعول 3 أطفال يعانون من ضعف بالبصر نظرًا لحالته الصحية.وتضمن اللقاء صرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية سلكا بشبين الكوم تعول أسرة مكونة من ثلاثة أطفال بمراحل التعليم المختلفة لضمان توفير حياة أمنة لها ولأولادها، وكذا صرف إعانة فورية لمواطنة بناحية زوير بشبين الكوم يعانى ابنها من شلل بالأطراف الأربعة وضمور بالعضلات موجهًا بضرورة توفير كرسي كهربائي لمساعدته على الحركة بشكل طبيعي.وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بضرورة توفير كرسي كهربائي لشاب من الكوم الأخضر بشبين الكوم يبلغ من العمر22 عامًا، ويعانى من شلل دماغي منذ الصغر ولا يستطيع الحركة وكذا أمر المحافظ بصرف إعانة مالية له، كما وافق المحافظ على صرف مساعدة مالية لمواطن بناحية البتانون لمساعدته على إجراء عملية جراحية عاجلة ويعانى من قصور بشرايين الساق ولا يقدر على تحمل مصاريف العملية والعلاج.