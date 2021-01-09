رزق الله عن «مستقبل مصر»: مدخل أساسي للصناعات الإنتاجية

ثمنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 600 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.وأكدت رزق الله، في بيان، أن قطاع الزراعة يعتبر من القطاعات المرنة والتي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، ليس فقط ذلك وأنما يمثل مدخلا أساسيا في كثير من الصناعات الانتاجية، مشيده بجهود الدولة في تدعيم الزراعة وأيضا جهودها في التوسع الرأسي والأفقي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اختيار المنطقة الجغرافية لمشروع "مستقبل مصر" على محور الضبعة "جيد"، حيث يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من أراضي المشروع إلى سائر أنحاء الجمهورية، وهو ما كان له أثر ملموس بالفعل خلال العام الماضي لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من إنتاج المشروع خلال جائحة فيروس كورونا.