وكيل صحة بني سويف يتابع عبر الفيديو كونفرانس سير العمل بالمستشفيات

عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم السبت، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والتأمين الصحى والتي تعمل كمستشفيات عزل بالمحافظة، وعدد من مديري الإدارات العلاجى والمستشفيات والتموين الطبي ومراكز المعلومات من أجل متابعة منظومة الأكسجين ومدى توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات والالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمستشفيات.وأكد وكيل صحة بنى سويف على مديري المستشفيات ضرورة تواجد جميع الاطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق المستشفيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة المرضى والعمل على تذليل الصعوبات أمام المواطنين.