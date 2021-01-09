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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«مدبولى» يتفقد تنفيذ 20 ألف وحدة «اجتماعى» وبديل عشوائيات بالعبور الجديدة

السبت 09/يناير/2021 - 02:09 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  جولته اليوم في تفقد مشروعات الإسكان في المناطق العشوائية، حيث تفقد ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع سكني بديل للعشوائيات، بالحي ٢٤ بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروع، حيث أشار إلى أنه تم البدء في تنفيذه قبل شهرين، وسوف يتضمن تنفيذ ٩٦ عمارة، تضم ٣٣٦٠ وحدة سكنية، و٩٦ وحدة إدارية، و٩٦ محلا تجاريا، ويقام المشروع على مساحة ٦٢.٣٠ فدان.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل ليل نهار لتنفيذ هذا المشروع في التوقيت المحدد، حيث كلف وزير الإسكان القائمين على التنفيذ بالانتهاء من العمارات المقرر بناؤها في نهاية هذا العام، لتكون جاهزة لتوفير مسكن لائق للأهالي في المناطق العشوائية.

وخلال تواجده بمدينة العبور الجديدة، تفقد رئيس الوزراء إحدى مراحل مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث أكد وزير الإسكان أن المشروع يتضمن تنفيذ نحو ٧٣٢ عمارة، بواقع ١٧٥٦٨ وحدة سكنية.

وتفقد رئيس الوزراء نموذج إحدى الوحدات السكنية المؤثثة بالكامل، وأشاد بجودة الأعمال المنفذة، ووجه بسرعة استكمال بقية الأعمال المتبقية.

وتمت الإشارة خلال الجولة إلى أن مدينة العبور الجديدة تشهد تنفيذ ٨٥٩ عمارة إسكان اجتماعي، بواقع ١٩٥ ألفا و٣٤٨ وحدة سكنية، ومنطقة مركزية للخدمات.

وكلف مدبولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتشغيل عدد من المبانى الخدمية التى تم تنفيذها لسكان المدينة، مؤكدًا أنه ستتم المتابعة مع الجهات المعنية.

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