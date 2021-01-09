رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة وتصفه بـ «الممثل السكران»

أثارت الفنانة رحاب الجمل الجدل بعد هجومها عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك أحد الفنانين الذي وصفته بـ"الممثل السكران" وانتقدت أفعاله بشدة حيث كتبت "لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب، وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".وأضافت "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ باقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام ويخرجوك من المكان بالأمن والجاردات وفضايح ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات".ولم تذكر الفنانة رحاب الجمل في حديثها اسم الفنان الذي تهاجمه ولكن الكلام الذي كتبته والمواقف الذي ذكرتها تنطبق على الفنان باسم سمرة ففي أول موقف ذكرته النجم الذي ضربه بالكوع كان محمد رمضان، والموقف الثاني مطرب شاب تطاول عليه كان مطرب المهرجانات عمر كمال.