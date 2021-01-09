مجلس الأعمال المصري السوداني يبحث سبل تطوير العلاقات التجارية

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك، حرصه وأعضاء المجلس على المساهمة في إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية المشتركة مع دولة السودان الشقيقة.وأشار إلى أنه جار تشكيل لجان متخصصة داخل المجلس لتحديد أوجه التعاون المشترك مع الجانب السودانى.ولفت إلى أنه سيتم أيضا رصد أهم التحديات التى تواجه حركة التجارة بين البلدين، بهدف التنسيق مع الحكومة لحل هذه التحديات، وبما يسهم فى تدفق وانسياب التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فى السوقين المصرى والسودانى.