إحالة 14 موظفًا في إدارة الحسنة الصحية للتحقيق

أصدر أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، قرارًا بإحالة 14 موظفًا للتحقيق أمام الشؤون القانونية بسبب تركهم العمل، قبل انتهاء اليوم.وأكد عفش، خلال بيانًا له، خلال المرور على الإدارة الصحية ومستشفى الحسنة لمتابعة انتظام وسير العمل والتزام العاملين، أنه بعد الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف تبين تغيب 14 موظفًا عن العمل دون أي سند قانوني.وأشار إلى تحويل المتغيبين عن العمل للتحقيق أمام الشؤون القانونية بديوان عام مجلس مدينة الحسنة، مشددًا على الانضباط في العمل من أجل تحقيق مصالح المواطنين.شدد على الحرص الدائم على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة وصحة المواطنين وأخذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة لتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا.والعمل على تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.