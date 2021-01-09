التمثيل التجارى يستضيف الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى السودانى

فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، استضاف جهاز التمثيل التجارى الاجتماع الأول للجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك برئاسة المهندس شريف الجبلى.وقال الدكتور أحمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجارى، إنه تم الدعوة لعقد هذا الاجتماع بمناسبة إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس، وذلك بهدف تحديد أولويات العمل للقطاع الخاص المصرى مع الجانب السودانى وسبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة مع السودان خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الشعبين المصرى السودانى.وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف معرض الخرطوم الدولى والذى سيعقد خلال الفترة من 21 حتى 28 يناير الجارى، حيث ستشارك مصر بأكبر جناح فى تاريخ مشاركتها بهذا المعرض، وهو الأمر الذى يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.وأوضح مغاورى أن العلاقات المصرية السودانية تشهد مؤخرا زخما سواء فى مجال الزيارات الرسمية والحكومية المتبادلة، وزيارات رجال الأعمال، فضلا عن المشاركة فى المعارض التجارية، وتعزيز التجارة الحدودية، بالإضافة إلى تنشيط مجلس الأعمال فى الجانبين، والتعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تطبيقات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.