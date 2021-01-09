الرئيس الجزائرى يعود لألمانيا لإجراء عملية جراحية

أفاد مصدر موثوق بأن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون سيعود قريبا إلى ألمانيا، لمتابعة العلاج أو إجراء عملية جراحية طفيفة، إن استدعى الأمر ذلك.وأضاف المصدر لصحيفة الخبر الجزائرية، أن الجبيرة التي وضعها الطاقم الطبي الألماني على رجل عبد المجيد تبون، كانت بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأشار المصدر إلى أن الرئيس الجزائري سيعود إلى ألمانيا لعلاج قدمه، أو إجراء عملية جراحية بسيطة فيها.وكان من المقرر أن يخضع تبون لهذا العلاج مع نهاية فترة نقاهته، غير أنه تم تأجيل ذلك لضرورة عودته للجزائر لمعالجة بعض الملفات العاجلة، من بينها التوقيع على قانون المالية 2021.