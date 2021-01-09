الغرف التجارية: زيادة المعروض وراء خفض أسعار بعض السلع الغذائية

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت، حالة من الاستقرار، نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.وقال حاتم نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الخضار حيث سجل سعر الفاصوليا من 2 لـ 5 جنيهات بانخفاض ملحوظ في أسعارها، وأسعار البصل سجلت من 3 لـ 6 جنيهات.وأوضح نجيب، في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار البطاطس سجلت انخفاضًا ملحوظًا هذا العام بسبب تراجع حركة التصدير وزيادة المعروض.وأوضح عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك تراجعًا في أسعار بعض السلع الغذائية بسبب وفرة المعروض عن حجم الطلب.