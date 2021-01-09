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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 6 جنود فرنسيين في هجوم بمالي

السبت 09/يناير/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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نقلت تقارير إعلامية فرنسية عن وزارة الدفاع قولها إن ستة جنود فرنسيين أصيبوا، خلال عملية ضد ارهابيين في مالي بغرب إفريقيا.

وكان المهاجمون قد شنوا صباح أمس الجمعة، هجوما في المنطقة الوسطى حول إقليم جورما، حيث قادوا سيارة على ما يبدو نحو قافلة عسكرية، قبل أن يفجروا عبوة ناسفة.

وتم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى عسكري في مدينة جاو في مالي، وتم نقل ثلاثة منهم إلى فرنسا لإجراء المزيد من العلاج.

وقالت قناة "فرانس انفو" إنه لم يتعرض أي منهم لإصابات تهدد حياتهم وكان ذلك ثالث هجوم خطير على جنود فرنسيين منذ نهاية ديسمبر، عندما قتل خمسة جنود فرنسيين خلال أسبوع.

وبوصفها قوة استعمارية سابقة لمالي، تنشر فرنسا آلاف الجنود ضد الإرهابيين في غرب إفريقيا، من بينهم حوالي 5100 جندي يعملون ضمن عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب.

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