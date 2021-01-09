ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية دون ترخيص بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع أجهزة الأمن بالمحافظة، والتفتيش الصيدلي، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، ومخازن الأدوية.شارك في الحملة، الدكتور مجدي البكري، وإيهاب مهدي نائبي رئيس الحي، وفريق المتابعة الميدانية، ودكتور ناهد مدير التفتيش الصيدلي، وقوة من قسم أول شبرا.أسفرت الحملة عن ضبط مركز للدروس الخصوصية بجمعية التقوى بجوار كوبري عرابي، وجرى تطبيق الغرامة الفورية وغلق السنتر، وكذلك ضبط مخزن أدوية تابع للجمعية بدون ترخيص وحيازة أدوية تأمين صحي ومنتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة التفتيش الصيدلي.كما جرة المرور على المقاهي، وجرى ضبط أربع مقاهي تقدم الشيشة، وجرى مصادرة جميع الشيش والكراسي، وعمل محاضر للمخالفات، حيث جرى ضبط 70 شيشة.وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.