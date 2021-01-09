تزيين محيط استاد القاهرة لاستقبال مونديال اليد

استعدت هيئة نظافة القاهرة لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، بتجميل ومراجعة الإنارة والنظافة والحدائق في محيط استاد القاهرة.وقامت الهيئة بالمرور على محيط استاد القاهرة ومراجعة الأشجار ورفع كفائتها حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الشرقية.وباشرت هيئة نظافة القاهرة أعمال الدهانات وقامت بالمرور على البوابات الخاصة باستاد القاهرة والصلاة المغطاة.وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أعمال رفع كفاءة محيط الميدان تجرى بالتعاون بين الهيىة وحي غرب مدينة نصر.وأكد صابر لـ"الدستور"، أن أعمال رفع الكفاءة تتم بشكل جيد من قبل رجال هيئة نظافة القاهرة والتي فيها يتم رفع كفاءة الأشجار الدينية والإنارة.