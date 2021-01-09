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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحزن يخيم بأسوان.. وفاة 5 حالات في مستشفى العزل بكورونا

السبت 09/يناير/2021 - 01:22 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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توفى اليوم السبت، 5 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصي -العزل الصحي-.

وتوصلت "الدستور" لبيانات المرضى المتوفين وهم: ''كاهن كنيسة مارى مرقس الكنيسة القبطية الارثوذكسية يدعى" القمص كيرلس" يبلغ من العمر 73 عامًا، و"رشدي. ا. ا"، من محافظة دمياط، ويبلغ من العمر 80 عامًا، و" علاء. ع.ع"، مقيم بمنطقة 6 أكتوبر، يبلغ من العمر 56 عامًا"، بالإضافة إلى "عواضة. ج. م"، مقيمة بقرية عنيبة التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة، تبلغ من العمر 91 عامًا، و"رجاء. ص. ج"، تبلغ من العمر 62 عامًا.

وكشف مصدر لـ'' الدستور''، إن توفيت الحالات الـ5 خلال فترة تلقيهم العلاج بمستشفى أسوان التخصصى ''العزل الصحي''.

وسيطرت حالة من الحزن والأسى لوفاة كاهن كنيسة مارى مرقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يدعى "القمص كيرلس"، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' منشورات التعزية والدعوات للقمص إثر وفاته.

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