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مصر

الزراعة أطلقت 483 قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج 234 ألف رأس (إنفوجراف)

السبت 09/يناير/2021 - 01:44 م
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
عبدالناصرمحمد
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كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن إجمالي القوافل البيطرية العلاجية المجانية التي تم إطلاقها خلال عام 2020 بلغ حوالي 483 قافلة، تم خلالها فحص وعلاج حوالي 234 ألف رأس ماشية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم صغار المزارعين والمربين.

ووفقا لإنفوجراف أصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة، بالتعاون مع المركز الإعلامي للوزارة، قدمت تلك القوافل خدمات: الكشف، والعلاج، والتحصين، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 310 قوافل من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية في 22 محافظة، تم خلالها الفحص والعلاج والتحصين من الأمراض الجلدية لحوالي 37817 رأس حيوان، فضلا عن 23901 رأس حيوان تم تحصينها ضد الطفيليات الداخلية، و40140 رأس حيوان تم علاجها من الأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، و25092 رأس حيوان تم علاجها من تأخر الحمل والكشف بالسونار، كذلك إجراء حوالي 2525 عملية جراحية.

وأوضح الإنفوجراف أنه تم أيضا تنفيذ حوالي 173 قافلة، من خلال معهد بحوث التناسليات الحيوانية في 173 قرية وتابعا، تم تمويلها من برنامج التنمية الزراعية ADP، تم خلالها علاج حوالي 13360 رأس حيوان من الأمراض الجلدية، و33360 حيوانا تم علاجها ضد الطفيليات الداخلية والأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، فضلا عن 26737 رأس حيوان تم علاجها من تأخر الحمل والكشف بالسونار، وتم إجراء حوالي 616 عملية جراحية، وتحصين 18164 حيوانا بتحصينات غير سيادية.

وشارك في هذه القوافل أطباء مديريات الطب البيطري، وباحثون من معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والمركز القومي للبحوث، وكليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

كذلك تم على هامش القوافل تدريب 559 طبيبا بيطريا على أعمال السونار والتلقيح الاصطناعي، وعقد ندوات إرشادية للمربين حول طرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة للدواجن، والتوعية بأهمية التحصين في الوقاية من الأمراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعي لزيادة إنتاج السلالات المحلية من الألبان واللحوم.

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