الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

سادت حالة من الجدل الواسع حول صورة تم التقاطها داخل ملعب كرة قدم بالمنوفية، تناقلها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تصوير شخص يحمل كوب شاي داخل أرضية الملعب بجوار حكم المباراة، ما فسرها الكثيرون على أن كوب الشاي طلب من حكم المباراة.وأوضح أحمد ساهر بطل القصة الحكم الدولي، استياءه الشديد مما تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة له، عبر صفحات السوشيال ميديا، أثناء تحدثه مع عامل غرف ملابس يحمل كوب شاي قبل انطلاق الشوط الثاني لمباراة فريقي ميت خاقان وجمهورية شبين بالمنوفية مواليد 99 الثلاثاء الماضي.وقال الحكم الدولي أحمد ساهر إنه استاذ في كلية التربية الرياضية شبين الكوم، وحكم مساعد منذ ما يقرب من 25 عامًا، وحكم مساعد دولي منذ 2012، ومثل مصر في العديد من المحافل الدولية، ومن المحزن ما تعرض له خلال اليومين السابقين على صفحات السوشيال ميديا، من سخرية ببسبب صورة تم توصيفها في غير محلها، وأن الصورة لا تسيء له فقط وأنها تسيء للحكام المصريين.وأكد الحكم المساعد الدولي،"ساهر"، للدستور أن الصورة أخذت أكبر من حجمها، وتم تفسيرها بالطريقة الخاطئة، عقب نشرها عن طريق أحد المصورين، وأخذت جانبًا هزليًا تهكميًا مما أثار حفيظة العاملين بالنادي، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت قبل بداية الشوط الثاني للمباراة، وأنه فوجئ بعامل غرفة ملابس فريق ميت خاقان يسير في أرض الملعب ومعه صنية عليها كوب من الشاي، يريد أن يمر بها إلى الجهة الأخرى، فنادى عليه وطلب منه الرجوع، وأثناء وقوفه مع العامل تم التقاط الصورة التي فسرها الكثيرين على أن كوب الشاي كان للحكم.