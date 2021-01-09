رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تجميل حي مصر الجديدة

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أعمال النظافة والتجميل بمصر الجديدة مرورا على ميدان روكسي حتى كوبري الميرغني.وشاهد رئيس هيئة نظافة وتجميل العاصمة أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء أسفل كوبرى الميرغني بميدان المحكمة، وكذلك المزروعات الموجودة على الكوبري.وطلب رئيس هيئة نطافة القاهرة من المهندس محمد عبدالله ومهندسي التجميل بالمنطقة الشرقية سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال لإعادة المظهر الحضاري للمنطقة.وتأتي الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بزيادة المسطحات الخضراء بنطاق المحافظة والعمل على نظافة أسفل الكباري والشوارع المحورية حسب أجندة عمل هيئة نظافة القاهرة.