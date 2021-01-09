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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة حركة السيارات لطبيعتها بطريق «العريش-الشيخ زويد»

السبت 09/يناير/2021 - 01:11 م
طريق العريش-الشيخ
طريق العريش-الشيخ زويد
مصطفى دياب
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عادت حركة سير السيارات على الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد، لطبيعتها، بعد غلقه لقرابة 12 ساعة بسبب الشبورة وسوء الرؤية التي أدت إلى حجب الرؤيا بشكل تام على الطريق العام، خصوصا في المناطق الصحراوية والساحلية، التي شهدت كثافة مائية، فيما لم تؤثر الشابورة على الطرق الفرعية داخل المدن، لوجود كثافة سكانية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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