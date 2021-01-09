الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة» لصبري موسى

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الثالثة من رواية "فساد الأمكنة" للكاتب صبري موسى، وهي منشورة ضمن سلسلة "نصوص مميزة" التي تعني بنشر النادر أو المنسي من الأدب المتميز والممتع والذي شكل علامات مهمة فى مسيرة الأدب العربي الحديث.قال عنها الدكتور علي الراعي: "هذه رواية فذّة، كتبها روح شاعري، يتمتع بحسّ اجتماعي وسياسي مرهف، وروح تنفذ إلى ما وراء الأشياء، وتستحضر روح الطبيعة والإنسان معًا، وتكتب هذا كله بلغة مشرقة؛ أنيقة ورصينة وجميلة. وهي بهذا علامة بارزة في الأدب"، بينما قال عنها الدكتور غالي شكري: "راح صبري موسى يبحث في صبر وأناة وجمال عن رؤى تخترق أحشاء الواقع، فتصل إلى نبوءة جمالية عميقة لأخطر الهزائم وأبقاها في كياننا الروحي"، أما الدكتور محمد بدوي قال عنها: "لقد أحدثت فساد الأمكنة دويا في الحياة الأدبية؛ إذ تكثفت فيها خبرات موسى المتنوعة وتآزرت لتقدم نصا روائيا بالغ العمق".