تجديد حبس سائق استولى على أموال صاحب محل «ذهب» في الجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من صاحب محل مشغولات ذهبية عقب تركها سهوا داخل سيارة أجرة.وتمكن ضباط مباحث أمن القاهرة فى إعادة مبلغ مالى لصاحبه بعد تركه سهوًا داخل سيارة أجرة وضبط قائد السيارة لاستيلائه على المبلغ المالى، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وتلقى قسم شرطة الجمالية من صاحب محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة القسم استقلاله سيارة أجرة من أمام مسكنه لتوصيله لمحل عمله، وعقب نزوله بدائرة القسم اكتشف تركه سهوًا صندوق من الكرتون بداخله مبلغ مالى قدره مليون و٥٠٠ ألف جنيه داخل السيارة وإنصراف قائدها عقب استيلائه على المبلغ المالى.وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.