النيابة تحفظ التحقيقات في حريق محل تنجيد بحلوان: لا شبهة جنائية

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، حفظ التحقيقات في واقعة نشوب حريق شب في محل تنجيد بسبب ماس كهربائي، وتبين أن لا شبهة جنائية حول الواقعة.كانت النيابة طلبت معاينة المعمل الجنائي ؛ لفحص الواقعة وإعددا تقرير حول الخسائر والتلفيات.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء انتصار منصور، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في محل تنجيد بمدينة حلوان.على الفور تم الدفع ٣ سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاروة، وتمت أعمال السيطرة عليه وإخماده.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.