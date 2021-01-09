«ربة منزل مذبوحة» بشوارع القليوبية تثير الغموض

تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة على طريق بين قريتي "عرب جلال" و"صنافير" بقليوب، جرى نقلها إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من من مأمور مركز قليوب يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مذبوحة وملقاة على جانب الطرق وسط الزراعات بين قريتي عرب جلال وصنافير دائرة المركز.انتقل على الفور العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتم مناظرة الجثة وتبين انها لربة منزل وبه ذبح من الرقبة وترتدي ملابسها كاملة ولم يعثر معها على أوراق تثبت شخصيتها.وجاري تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.