نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال زرع أعمدة بحي الساحل

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ، يرافقة المحاسب أشرف محمد سيد رئيس حي الساحل، وسكرتير الحي ومدير المتابعة، أعمال متابعة أعمال زرع أعمدة بشارع زين العابدين واسعد بأرض جرابيديان وإصلاح وتغزيه الولاعة تمهيدا لتركيب الكشافات بالأعمدة وإنارة الشارع، بالإضافة إلى أعمال التقليم وتهذيب الأشجار بمحيطة كلية هندسة شبرا.واختتم نائب محافظ القاهرة الزيارة بتوجهات إلى المحاسب أشرف محمد سيد رئيس حي الساحل على بضرورة الاهتمام بكافة الشوارع من حيث النظافة والإشغالات والإنارة وتحسين مستوى الخدمات، وأهمية التواصل المستمر مع كافة سكان الحي للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة.