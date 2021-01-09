أحمد السقا بين «نسل الأغراب» و«السرب»

قرر الفنان أحمد السقا تأجيل بعض مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد "السرب " من أجل تصوير مسلسله الرمضاني "نسل الاغراب" المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.وانتهى السقا من تصوير أسبوع كامل من فيلم «السرب» بصحبة الفنانين قصي الخولي وآسر ياسين والفيلم تدور أحداثه حول الضربة الجوية التي قدمتها القوات الجوية في ليبيا خلال الفترة الماضية بعدما قام الجيش المصري بالثأر من داعش.فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا وآسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبدالجليل.وقامت شركة سينرجي بإنتاج «السرب» وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وسيتم استئناف التصوير عقب انتهاء «السقا» من مسلسل «نسل الأغراب».على جانب آخر، يواصل السقا تصوير مشاهده فى مسلسل "نسل الأغراب" في فيلا أشرف عبد الباقى ويكثف المخرج محمد سامى عدد ساعات التصوير لتصل إلى 15 ساعة يوميا للبدء فى عمليات مونتاج الحلقات الأولى.مسلسل "نسل الأغراب" يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.