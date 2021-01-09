تلال القمامة تثير غضب أهالي المحلة

سادت حالة من الغضب بين أهالي منطقة مجمع المواقف بالمحلة الكبرى بعد تراكم تلال القمامة خلف الموقف مباشرة، الأمر الذي حدوث حالات اختناق بين المارة.وقال محمود عيد، من أهالى المنطقة إن تلال القمامة تشتعل ذاتيًا،مما يؤدى إلى تصاعد السحب الكثيفة يوميا والتي تصيب سكان المنطقة والمارة بالاختناق.وأضافت نور عبد الدايم، من المترددين يوميًا على الموقف أن المقلب أصبح ظاهرة منفّرة، خاصة أنه بجوار مجمع المواقف الذى يتردد عليه آلاف المسافرين، مطالبة محافظ الغربية بسرعة التدخل؛ حفاظًا على صحة المواطنين.وحاولت «الدستور»، التواصل مع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة لكن دون جدوى.