مركز المحلة الكبرى يشن حملة بالأسواق لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء حاتم زين العابدين، بحملة لفض الأسواق أسفرت عن تحرير (١٣) محضر متنوع ( ١٠ محضر نظافة، محضر إشغال طريق، (١) محضر شهادة صحية)، وذلك تنفيذ للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.يذكر أن مركز المحلة قد قام بغلق (٥٠١) منشأة غلق شملت (١٦٣) محال تجاري، (٩٠) مطعما، (١٠) أسواق، (١١٧) مقهى، (٢٩) ورشه و(٩٢) سنتر تعليمي.