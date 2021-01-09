فض 10 أفراح ومصادرة 18 شيشة بالشرقية

شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق في الشرقية، حملات على القرى والوحدات المحلية لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، أسفرت عن فض (فرح بقاعة بقريه الزنكلون وفرح شعبي بطريق الأحرار).كما قامت رئاسه المركز بتغريم صاحب كافتريا بطريق امتداد شارع طلبة عويضة لعدم التزامه بالاشتراطات الصحيهة والوقائية، فضلًا عن فض تجمع للمواطنين داخل (قاعتين تصوير أفراح)، وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهما طبقًا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملات مكبرة لفض الأفراح وتطبيق القانون على المخالفين وأسفرت عن فض 7 أفراح متفرقة بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة لها، كما قامت الحملة بمصادرة 18 شيشة من 3 كافتريات وتغريم 80 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بفض فرح شعبي بنطاق الوحدة المحلية بمنزل حيان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.