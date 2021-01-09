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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

4 رسائل من «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج ضمن «اتكلم عربي»

السبت 09/يناير/2021 - 01:01 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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تواصل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق مبادرة "اتكلم عربي"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العديد من الدول التي يتواجد بها المصريين بالخارج، بهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبنائهم، ودخلت المبادرة حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت وأخيرا وليس آخرا مملكة البحرين.

وشاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات المعسكر الخامس لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في ألمانيا والسويد عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

وترصد "الدستور" أبرز رسائل السفيرة نبيلة مكرم لأبناء المصريين بالخارج خلال المعسكرات التي اقامتها في التقرير التالي:

- عليكم توخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا العالمية حاليًا، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة عقب انتهاء الجائحة.

- تنظيم المعسكر لأبناء المصريين بالخارج يستهدف بالأساس تعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط تحدث اللغة العربية.


- لابد أن تتحلوا بالصفات الإيجابية لأنكم تمثلون وطنكم مصر بالخارج، لافتة إلى أن مصر بلد جميل بحضارته وشعبه، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بأبناء مصر في الخارج ولذلك قرر عودة وزارة الهجرة حتى تدعمهم وترعى شئونهم ومصالحهم.

- مصر لا تنسى أولاها الصغار والكبار وهذا المعسكر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأولادها بالخارج، الذي نسعى من خلاله للحفاظ على الهوية العربية والمصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن رعايته مبادرة اتكلم مصري لتكون من إحدى المبادرات القومية، التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج، التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.


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