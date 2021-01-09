العادلي: سنستخدم أدواتنا الرقابية في الدفاع عن حقوق الشعب

قالت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يفصلنا 48 ساعه عن بدأ الفصل التشريعي الثاني 2021-2026، للانعقاد البرلماني، عقب قرار رئيس الجمهورية بانتهاء الفصل التشريعي الأول.وأضافت العادلي، في بيان لها، أن ساعات ويقف نواب البرلمان الجدد تحت القبة يؤدون اليمين الدستورية برعاية مصالح الشعب "كل الشعب" ووحدة وسلامة واستقلال أراضيه، مؤكدة: "سوف نكون ممثلين عن جموع الشعب المصري سواء الموجودين على أرض مصر المحروسة أو المقيمين خارجها المتفقين معنا في الرأي أو المخالفين لينا، من أعطونا أصواتهم، ومن لم يفعلوا، من شاركوا في الانتخابات ومن لم يشاركوا".وتابعت نائبة تنسيقية الشباب: "نعاهد الله، ونعاهد شعبنا أن نصون الأمانة، وأن نبذل قصارى جهدنا في خدمة شعبنا سواء من خلال التشريعات والقوانين أو من خلال التواصل المباشر، نعاهد الله وشعبنا الأبي أننا سنسعى جاهدين لنكون صوتهم تحت القبة نحاسب المخطئ، ونشد على يد المصيب، نضرب بيد من حديد على كل من يحاول استغلال منصبه أو نفوذه في الحصول على ما ليس له، وأن نستخدم أدواتنا الرقابية في الدفاع عن حقوق الشعب المصري لعيش حياة كريمة، والحصول على حقه الدستوري في الصحة والتعليم والعمل".