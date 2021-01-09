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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التراس وعوض يبحثان اشتراك مدينة الأثاث بدمياط في تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

السبت 09/يناير/2021 - 12:59 م
عبد المنعم التراس
عبد المنعم التراس
إيمان ماهر
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استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

تناول اللقاء، بحث الاستفادة من كافة الامكانات التصنيعية بمدينة الأثاث بدمياط، والمشاركة في فرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في هذا الصدد أكد التراس أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أنه تم بحث الإستفادة من مدينة الأثاث بدمياط في مشروع تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولى تنفيذه العربية للتصنيع، مشيدا بالمجهودات الجادة للدكتورة منال عوض، لتحديث وتطوير كافة الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.

كما أكد التراس أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام في مواعيد التسليم ومراعاة الذوق العالي في التصميمات والتي تضاهي أحدث منتجات الأثاث العالمية، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مُؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، مشيدة بدور العربية للتصنيع في مشروع تأثيث مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت عن تطلع محافظة دمياط لاشتراك مدينة الأثاث بدمياط في المشروع القومي لتأثيث وفرش العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية.

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