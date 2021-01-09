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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

الحبس سنتين لمتهم بترويج الهيروين ومقاومة السلطات بالبساتين

السبت 09/يناير/2021 - 12:59 م
حبس متهم
حبس متهم
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، بمعاقبة المتهم "محمد.ج"، بالحبس سنتين وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وتغريمه 500 جنيه أتعاب محاماة، فى اتهامه بترويج المراد المخدرة ومقاومة السلطات بالبساتين.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم حسب ما ورد بأمر الإحالة، تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها، وحيازة مخدر الترمادول بقصد التعاطى.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة مقاومة أفراد الشرطة المكلفين بضبطه، لحملهم على إيقاف عملهم وهو ضبطه، بأن أشهر فى وجههم سلاح أبيض، مهددًا إياهم بإلحاق الأذى بهم وبنفسه خال ضبطه، إلا أنه لم يبلغ مقصده.

واتهمت النيابة المتهم بحيازة سلاح أبيض "شفرة"، فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد معاون مباحث قسم البساتين، أنه وردت إليه معلومات بتحديد مكان المتهم الهارب من المراقبة الشرطية، هلى ذمة إحدى القضايا فانتقل حيث أيقن تواجده، فأخرج المتهم فور رؤيته اه سلاح أبيض "شفرة" من فمه مهددًا إياه والقوة المرافقة له بإلحاق الأذى بهم وبنفسه، قاصدًا منعهم من ضبطه ولم يبلغ مقصده، وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وأقراص الترمادول، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، والترمادول للتعاطى، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

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