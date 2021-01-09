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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى الفتح بحي الساحل

السبت 09/يناير/2021 - 12:57 م
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، يرافقه المحاسب أشرف محمد سيد رئيس حي الساحل، والمهندس نبيل مهدي مدير المتابعة، مستشفى الفتح بميدان المماليك، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

حيث تفقد من خلالها العيادات الخارجية وقسم الاستقبال والأشعة والكلي الصناعي والأقسام الداخلية (- الطوارئ - وحدة عناية الأطفال - وقسم الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال) وذلك لمتابعة سير انتظام العمل، حيث استمع نائب محافظ القاهرة لشرح تفصيلي من الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير المستشفى عن إمكانيات المستشفى في استقبال المرضى والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي اتخذتها الإدارة لمواجهة الفيروس.

وقد حرص نائب محافظ القاهرة على مناقشة عددا من المواطنين المترددين على قسم الاستقبال، وذلك لاطمئنان على صحتهم والتأكد من أن كافة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى تفي باحتياجاتهم الصحية، مناشد أعضاء هيئة التمريض والمسئولين على حس التعامل مع المرضى وحسهم على إرضاء المريض وتوفير احتياجاته، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق للحفاظ على نجاح هذه المنظومة.

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